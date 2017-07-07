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Indians 11, Tigers 2

Indians 11, Tigers 2: Indians continue offensive surge in rout of Tigers

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 7, 2017 - 10:48 PM
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Detroit Tigers starting pitcher Jordan Zimmermann waits for Cleveland Indians' Lonnie Chisenhall to run the bases after Chisenhall hit a two-run home run during the third inning of a baseball game, Friday, July 7, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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