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Indians 11, Tigers 4

Indians 11, Tigers 4: Mike Napoli powers Indians past Tigers; magic number to clinch division down to nine

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 16, 2016 - 10:49 PM
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Cleveland Indians' Mike Napoli (center) celebrates with Jason Kipnis after hitting a two-run home run off Detroit Tigers starting pitcher Michael Fulmer in the fifth inning Friday in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

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