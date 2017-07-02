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Indians 11, Tigers 8

Indians 11, Tigers 8: Jose Ramirez hits two home runs, drives in four

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 2, 2017 - 07:29 PM | Updated: July 3, 2017 - 11:35 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Mike Clevinger throws in the first inning of a baseball game against the Detroit Tigers in Detroit, Sunday, July 2, 2017. (AP Photo/Rick Osentoski)

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