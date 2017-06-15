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INDIANS 12, DODGERS 5

Indians 12, Dodgers 5: Lonnie Chisenhall drives in five runs; Indians avoid sweep

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 15, 2017 - 05:20 PM | Updated: June 16, 2017 - 03:22 PM
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Cleveland Indians third baseman Jose Ramirez beats the tag by Los Angeles Dodgers third baseman Logan Forsythe in the second inning Thursday at Progressive Field in Cleveland. The Indians defeated the Dodgers 12-5. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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