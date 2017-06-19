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Indians 12, Orioles 0

Indians 12, Orioles 0: Streaking Indians pound out 17 hits, Corey Kluber cruises with 3-hitter

By David Ginsburg
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 10:53 PM | Updated: June 20, 2017 - 09:49 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber throws to the Baltimore Orioles in the first inning Monday in Baltimore. (AP Photo/Patrick Semansky)


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