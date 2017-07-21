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Indians 13, Blue Jays 3

Indians 13, Blue Jays 3: Edwin Encarnacion leads offensive eruption against former team

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 21, 2017 - 10:45 PM | Updated: July 21, 2017 - 11:27 PM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion is tagged out at home plate by Toronto Blue Jays catcher Russell Martin during the fourth inning Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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