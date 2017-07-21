Indians 13, Blue Jays 3: Edwin Encarnacion leads offensive eruption against former team

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBMaWtlIGEgY3VwIG9mIGljZSB0aGF0IGhvbGRzIGl0cyBwb3NpdGlvbiBm
b3IgZmFyIHRvbyBsb25nIGJlZm9yZSBldmVyeSBwaWVjZSBjaGFyZ2VzIGFsbCBhdCBvbmNlLCB0
aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgb2ZmZW5zZSBmaW5hbGx5IGZsb3dlZCBvbiBGcmlkYXkgbmlnaHQu
IDwvcD48cD5Gb2xsb3dpbmcgYSBmcnVzdHJhdGluZyB3ZWVrIG9mIG5vdCBiZWluZyBhYmxlIHRv
IGNvbWUgdGhyb3VnaCBpbiB0aGUga2V5IG1vbWVudCBpbiB0aGUgQmF5IEFyZWEsIHRoZSBJbmRp
YW5zIGZvdW5kIHdoYXQgdGhleSB3ZXJlIGxvb2tpbmcgZm9yIGluIENsZXZlbGFuZCAmIzgyMTI7
IGFuZCB0aGVuIHNvbWUuIFRoZSBJbmRpYW5zIHRyYWlsZWQgZm9yIG11Y2ggb2YgdGhlIGdhbWUs
IGJ1dCB0aGF0IHdhcyBhbGwgZm9yZ290dGVuIGFmdGVyIGEgZm91ci1ydW4gZmlmdGggYW5kIGFu
IGVpZ2h0LXJ1biBzZXZlbnRoIHByb3BlbGxlZCB0aGVtIHRvIGEgMTMtMyB3aW4gb3ZlciB0aGUg
VG9yb250byBCbHVlIEpheXMgYXQgUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQuIDwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFu
cyB3ZW50IDEtNSBkdXJpbmcgdGhlaXIgcmVjZW50IHJvYWQgdHJpcCwgYXZlcmFnaW5nIGp1c3Qg
Mi43IHJ1bnMgcGVyIGdhbWUuIFRoZXkgaGl0IC4yMDMgKDQxLWZvci0yMDIpLCB3aGljaCBkcm9w
cGVkIHRvIC4xNDggKDgtZm9yLTU0KSB3aXRoIHJ1bm5lcnMgaW4gc2NvcmluZyBwb3NpdGlvbi4g
PC9wPjxwPlVwb24gcmV0dXJuaW5nIGhvbWUsIHRoZSBrZXkgaGl0IHRoZXkgaGFkIGxhY2tlZCBz
byBtYW55IHRpbWVzIG9uIHRoZSByb2FkIGZpbmFsbHkgYXJyaXZlZC4gQW5kIG9uY2UgaXQgZGlk
LCB0aGUgSW5kaWFucyBwb3VyZWQgaXQgb24sIHNjb3JpbmcgMTIgdW5hbnN3ZXJlZCBydW5zLCBy
YWNraW5nIHVwIDE1IGhpdHMgYW5kIGZpbmlzaGluZyA4LWZvci0xMyB3aXRoIHJ1bm5lcnMgaW4g
c2NvcmluZyBwb3NpdGlvbi4gPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zIGVudGVyZWQgdGhlIGZpZnRoIHRy
YWlsaW5nIDMtMSBhZ2FpbnN0IEJsdWUgSmF5cyBzdGFydGVyIE1hcmNvIEVzdHJhZGEgKDQtNyku
IEFicmFoYW0gQWxtb250ZSBsZWQgb2ZmIHRoZSBpbm5pbmcgd2l0aCBhIHRyaXBsZSwgYW5kIFJv
YmVydG8gUGVyZXogZm9sbG93ZWQgd2l0aCBhIHdhbGsuIEVyaWsgR29uemFsZXogY3V0IHRoZSBs
ZWFkIGluIGhhbGYgd2l0aCBhbiBSQkkgc2luZ2xlIHRvIHJpZ2h0IGZpZWxkIGFuZCB3YXMgbGF0
ZXIgZm9sbG93ZWQgYnkgTWljaGFlbCBCcmFudGxleSwgd2hvIHRpZWQgaXQgd2l0aCBhIGZpZWxk
ZXImIzgyMTc7cyBjaG9pY2UuIDwvcD48cD5XaXRoIHR3byBvdXRzIGFuZCB0d28gcnVubmVycyBp
biBzY29yaW5nIHBvc2l0aW9uLCBFZHdpbiBFbmNhcm5hY2lvbiBnYXZlIHRoZSBJbmRpYW5zIHRo
ZWlyIGZpcnN0IGxlYWQgb2YgdGhlIG5pZ2h0LCByaXBwaW5nIGEgZG91YmxlIGludG8gdGhlIGdh
cCBpbiBsZWZ0LWNlbnRlciBmaWVsZCB0byBwdXQgdGhlIEluZGlhbnMgYWhlYWQgNS0zLiBFYXJs
aWVyLCBFbmNhcm5hY2lvbiBiZWx0ZWQgYSBzb2xvIGhvbWUgcnVuLCBoaXMgMjB0aCBvZiB0aGUg
c2Vhc29uLCB0byBjZW50ZXIgZmllbGQuIFRoYXQgaG9tZSBydW4gbWFkZSBpdCBzaXggY29uc2Vj
dXRpdmUgc2Vhc29ucyBpbiB3aGljaCBoZSBoYXMgaGl0IGF0IGxlYXN0IDIwIGhvbWUgcnVucy4g
SGUgYWxzbyBoYXMgbm93IGhvbWVyZWQgYWdhaW5zdCBhbGwgMzAgdGVhbXMuPC9wPjxwPkVuY2Fy
bmFjaW9uIHdhc24mIzgyMTc7dCBkb25lLCBhZGRpbmcgYW4gUkJJIHNpbmdsZSB0byByaWdodCBm
aWVsZCBvZmYgQmx1ZSBKYXlzIHJlbGlldmVyIEplZmYgQmVsaXZlYXUgaW4gdGhlIHNldmVudGgu
IEhlIGZpbmlzaGVkIDMtZm9yLTQgd2l0aCBmb3VyIFJCSSBhbmQgYSB3YWxrIGFuZCB3YXMgYSB0
cmlwbGUgc2hvcnQgb2YgdGhlIGN5Y2xlLiA8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgKDQ5LTQ1KSB3ZXJl
biYjODIxNzt0IGRvbmUuIEpvc2UgUmFtaXJleiBhZGRlZCBhbiBSQkkgZG91YmxlIHRvIGxlZnQt
Y2VudGVyLCBTYW50YW5hIHNpbmdsZWQgaG9tZSBhIHJ1biBhbmQgQWxtb250ZSBoaWdobGlnaHRl
ZCB0aGUgaW5uaW5nIHdpdGggYSB0aHJlZS1ydW4gaG9tZSBydW4gdG8gcmlnaHQsIHB1c2hpbmcg
dGhlIGxlYWQgdG8gMTEtMy4gQnJhZGxleSBaaW1tZXIgZmluYWxseSBqb2luZWQgdGhlIGZ1biwg
cmlwcGluZyBhIHR3by1ydW4gc2luZ2xlIHRvIHJpZ2h0IHRvIGNhcCB0aGUgc2NvcmluZy4gPC9w
PjxwPkluZGlhbnMgc3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlciBUcmV2b3IgQmF1ZXIgKDgtOCkgbGFib3JlZCBl
YXJseSBvbiBidXQgbGFzdGVkIGZpdmUgaW5uaW5ncywgYWxsb3dpbmcgdGhyZWUgcnVucyBvbiBz
aXggaGl0cyBhbmQgZm91ciB3YWxrcyBhbmQgc3RyaWtpbmcgb3V0IHNpeC4gQmF1ZXIgYWxsb3dl
ZCBsZWFkb2ZmIGRvdWJsZXMgaW4gZWFjaCBvZiB0aGUgZmlyc3QgdHdvIGlubmluZ3MsIGV2ZW50
dWFsbHkgbGVhZGluZyB0byBhbiBlYXJseSAyLTAgZGVmaWNpdC4gSGUgc2V0dGxlZCBkb3duIGZy
b20gdGhlcmUsIGhvbGRpbmcgdGhlIEJsdWUgSmF5cyBhdCBhIDMtMSBhZHZhbnRhZ2UgcHJpb3Ig
dG8gdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGJyZWFrdGhyb3VnaCBmaWZ0aCwgd2hlbiB0aGV5IHRvb2sg
dGhlIGxlYWQsIGFuZCB0aGVpciBleHBsb3NpdmUgc2V2ZW50aCwgd2hlbiB0aGUgZ2FtZSB3YXMg
cHV0IG91dCBvZiByZWFjaC48L3A+PHA+VHlsZXIgT2xzb24sIEJyeWFuIFNoYXcsIERhbiBPdGVy
byBhbmQgUnlhbiBNZXJyaXR0IGZvbGxvd2VkIEJhdWVyIGFuZCBjb21iaW5lZCB0byBwaXRjaCBm
b3VyIHNodXRvdXQgaW5uaW5ncy48L3A+PHA+RnJpZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgZ2FtZSBkcmV3
IDM0LDI4NCBmYW5zIGFuZCB3YXMgdGhlIGZvdXJ0aCBzZWxsb3V0IG9mIHRoZSBzZWFzb24gZm9y
IHRoZSBJbmRpYW5zLCB3aG8gaGF2ZSBhbHNvIHNvbGQgb3V0IFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgZ2Ft
ZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCbHVlIEpheXMgKDQ0LTUyKS4gSXQgd2FzIGFsc28gbWFuYWdlciBUZXJy
eSBGcmFuY29uYSYjODIxNztzIGZpcnN0IGdhbWUgYmFjayBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZCBz
aW5jZSBKdW5lIDI5IGFmdGVyIGhlIHVuZGVyd2VudCB0ZXN0cyBhbmQgdGhlbiBhIHByb2NlZHVy
ZSB0byBjb3JyZWN0IGFuIGlycmVndWxhciBoZWFydGJlYXQuIDwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.