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Indians 13, Tigers 6

Indians 13, Tigers 6: Jose Ramirez hits two three-run homers in rout of Tigers

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 15, 2017 - 09:18 PM | Updated: April 16, 2017 - 08:50 AM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez hits a three run home run off Detroit Tigers starting pitcher Justin Verlander during the first inning Saturday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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