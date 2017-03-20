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Indians 14, Dodgers 5: Left fielder Michael Brantley goes 2-for-3 in Cactus League debut

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 20, 2017 - 09:16 PM | Updated: March 21, 2017 - 07:53 AM
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Cleveland Indians' Yandy Diaz (72) and Michael Brantley can't make the catch on a base hit by Los Angeles Dodgers' Chase Utley during the first inning of a spring training game, Monday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Matt York)


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