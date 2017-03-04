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Spring Training: Indians 15, Athletics 5

Indians 15, Athletics 5: Home runs power Indians to Cactus League win over A’s

Staff and wire reports

Published: March 4, 2017 - 06:33 PM
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Cleveland Indians' Roberto Perez hits an RBI double during the second inning of a spring training baseball game against the Oakland Athletics, Saturday, March 4, 2017, in Mesa, Ariz. (AP Photo/Darron Cummings)


 

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