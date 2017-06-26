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Indians 15, Rangers 9

Indians 15, Rangers 9: Indians rally from 7-run deficit, score final 13 runs to stun Rangers, retake AL Central lead

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 26, 2017 - 11:02 PM | Updated: June 27, 2017 - 02:11 PM
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Cleveland Indians' Lonnie Chisenhall hits an RBI-single off Texas Rangers starting pitcher Cole Hamels in the fifth inning of a game, Monday, in Cleveland. Jose Ramirez scored on the play. (AP Photo/Tony Dejak)

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