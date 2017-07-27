All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 2, Angels 1

Indians 2, Angels 1: Home sweet home — Indians complete seven-game homestand sweep

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 27, 2017 - 06:04 PM | Updated: July 28, 2017 - 09:24 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Jose Ramirez tags out Los Angeles Angels' Ben Revere attempting to steal second base during the fourth inning Thursday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

dyer01_02 Alastair Grant - AP
Bob Dyer: World’s top golfer is shoe freak

Many of today’s pro golfers are almost as finicky about their shoes as they are about their clubs — perhaps none more so than the Bridgestone Invitational’s defending champion, superstar Dustin Johnson.

zfoot01_bowden
University of Akron football: Thomas Woodson’s health remains key to quarterback position for Zips
browns01_05
Nate Ulrich’s Browns briefing: Starting free safety job Derrick Kindred’s to lose, but he won’t take it for granted after freak accident
bsnap01_02
Browns training camp snapshot (Day 5): Hue Jackson plans to keep QB order same at least through Friday’s scrimmage
tribe01_05
Red Sox 6, Indians 2: Rafael Dever’s four hits back Doug Fister as Red Sox beat Indians
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next