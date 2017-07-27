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Indians 2, Angels 1

Indians 2, Angels 1: Home sweet home — Indians complete seven-game homestand sweep

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 27, 2017 - 06:04 PM | Updated: July 28, 2017 - 09:24 AM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez tags out Los Angeles Angels' Ben Revere attempting to steal second base during the fourth inning Thursday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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