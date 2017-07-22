All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 2, Blue Jays 1 (10)

Indians 2, Blue Jays 1 (10 innings): Francisco Lindor hits game-winning homer in 10th after dominant return for Danny Salazar

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 10:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Francisco Lindor watches his solo home run off Toronto Blue Jays relief pitcher Danny Barnes in the tenth inning Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

browns21web Ron Schwane - AP
Nate Ulrich’s Browns analysis: Burning questions (and answers) heading into training camp

Summer is over for the Browns and the reporters who cover them.

ulrich25web
Nate Ulrich’s Browns analysis: The 10 non-quarterbacks the franchise needs to step up most this year
Former Browns wide receiver Andrew Hawkins announces retirement, writes letter to Cleveland - 3:07 PM
tribe25cut_00
Indians 6, Reds 2: Carlos Santana belts two home runs, Indians extend win streak to four games
Charged with Kyrie Irving’s trade request, Koby Altman thrown into fire as Cavaliers general manager
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next