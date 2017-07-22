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Indians 2, Blue Jays 1 (10)

Indians 2, Blue Jays 1 (10 innings): Francisco Lindor hits game-winning homer in 10th after dominant return for Danny Salazar

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 10:34 PM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor watches his solo home run off Toronto Blue Jays relief pitcher Danny Barnes in the tenth inning Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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