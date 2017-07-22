All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 2, Blue Jays 1 (10)

Indians 2, Blue Jays 1 (10 innings): Francisco Lindor hits game-winning homer in 10th after dominant return for Danny Salazar

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 10:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Francisco Lindor watches his solo home run off Toronto Blue Jays relief pitcher Danny Barnes in the tenth inning Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

tribe24_14 Tony Dejak - AP
Indians 8, Blue Jays 1: Corey Kluber dominates again, Indians complete sweep of Blue Jays

CLEVELAND: Another start, another franchise record broken by Corey Kluber.

ulrich24
Nate Ulrich’s Browns analysis: Coach Hue Jackson faces serious temptation to start rookie quarterback DeShone Kizer right away
Browns have deals in place with entire rookie class after signing safety Jabrill Peppers
tnotes24_01
Indians report: Bradley Zimmer’s impact with his speed, arm have center field covered for the Indians
british24_01
British Open: Jordan Spieth finishes with a flourish after near disaster to win third leg of career Grand Slam
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next