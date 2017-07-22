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Indians 2, Blue Jays 1 (10 innings): Francisco Lindor hits game-winning homer in 10th after dominant return for Danny Salazar

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 10:34 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar delivers in the first inning against the Toronto Blue Jays, Saturday in Cleveland. Salazar pitched seven inning striking out eight batters in his first game back off the disabled list. (AP Photo/Tony Dejak)


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