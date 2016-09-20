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Indians 2, Royals 1

Indians 2, Royals 1: Brandon Guyer’s walk-off double lowers Indians’ magic number to 6

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 20, 2016 - 10:28 PM
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Cleveland Indians' Brandon Guyer (second from left) celebrates with Abraham Almonte, (left) and Tyler Naquin after hitting a game-winning double off Kansas City Royals relief pitcher Joakim Soria during the ninth inning Tuesday in Cleveland. The Indians won 2-1. (AP Photo/Ron Schwane)

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