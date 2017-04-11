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home opener: Indians 2, White Sox 1

Indians 2, White Sox 1 (10 innings): Michael Brantley delivers game-winning double in home opener

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 11, 2017 - 09:52 PM | Updated: April 12, 2017 - 03:13 PM
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Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor hugs left fielder Michael Brantley after Brantley hit a double to score Lindor for a 2-1 win over the Chicago White Sox Tuesday at Progressive Field in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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