All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 3, Astros 0

Indians 3, Astros 0: Mike Clevinger helps Indians shut out Astros

By Kristie Rieken
Associated Press

Published: May 20, 2017 - 07:00 PM | Updated: May 22, 2017 - 08:10 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Francisco Lindor (center) Jason Kipnis (right) Jose Ramirez (left) and Edwin Encarnacion (10) celebrate the team's 3-0 win over the Houston Astros in a game, Saturday in Houston. (AP Photo/Eric Christian Smith)


 

MOST POPULAR

Prev Next