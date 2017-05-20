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Indians 3, Astros 0

Indians 3, Astros 0: Mike Clevinger helps Indians shut out Astros

By Kristie Rieken
Associated Press

Published: May 20, 2017 - 07:00 PM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor (center) Jason Kipnis (right) Jose Ramirez (left) and Edwin Encarnacion (10) celebrate the team's 3-0 win over the Houston Astros in a game, Saturday in Houston. (AP Photo/Eric Christian Smith)


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