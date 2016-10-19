By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer
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Indians 3, Blue Jays 0: Indians advance to World Series for first time since 1997 behind MVP reliever Andrew Miller October 20,2016 12:39 PM GMT Ryan Lewis Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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