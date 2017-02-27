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Spring training: Indians 3,  Rangers 2

Indians 3, Rangers 2: Indians get strong relief, rally for victory

Beacon Journal staff report

Published: February 27, 2017 - 08:29 PM

 

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