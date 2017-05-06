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Indians 3, Royals 1

Indians 3, Royals 1: Carlos Santana, Francisco Lindor homer in 9th to beat Royals

Associated Press

Published: May 6, 2017 - 07:48 PM | Updated: May 8, 2017 - 10:43 AM
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Cleveland Indians designated hitter Carlos Santana celebrates with teammates after his solo home run during the ninth inning of a game against the Kansas City Royals at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo., Saturday. The Indians defeated the Royals 3-1. (AP Photo/Orlin Wagner)

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