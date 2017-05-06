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Indians 3, Royals 1: Carlos Santana, Francisco Lindor homer in 9th to beat Royals

Associated Press

Published: May 6, 2017 - 07:48 PM
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Kansas City Royals second baseman Whit Merrifield (left) tags out Cleveland Indians' Jose Ramirez (right) during the fourth inning of a game at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo., Saturday. Ramirez was caught stealing on the play. (AP Photo/Orlin Wagner)

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