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Indians 3, Tigers 2

Indians 3, Tigers 2: Three runs in fourth inning enough for Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 3, 2017 - 10:31 PM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor reaches first base safely as Detroit Tigers first baseman Miguel Cabrera (24) loses the throw during the fourth inning Wednesday in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)

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