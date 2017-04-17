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Indians 3, Twins 1

Indians 3, Twins 1: Michael Brantley’s home run helps Danny Salazar earn victory

By Dave Campbell
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 11:31 PM
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Cleveland Indians pitcher Danny Salazar throws against the Minnesota Twins in the first inning Monday in Minneapolis. (AP Photo/Jim Mone)


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