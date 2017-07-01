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Game 1: Tigers 7, Indians 4 Game 2: Indians 4, Tigers 1

Indians 4-4, Tigers 7-1: Carlos Carrasco dominates to give Indians doubleheader split with Tigers

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 1, 2017 - 10:49 PM | Updated: July 2, 2017 - 12:00 PM
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Cleveland Indians Carlos Santana is congratulated by teammates after hitting a two run home run in the seventh inning in the first game of a doubleheader Saturday in Detroit. (AP Photo/Rick Osentoski)

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