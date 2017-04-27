All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 4, Astros 3

Indians 4, Astros 3: Francisco Lindor’s go-ahead home run, Abraham Almonte’s run-saving catch lift Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 27, 2017 - 10:33 PM | Updated: April 28, 2017 - 09:10 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Francisco Lindor (right) is congratulated by Yan Gomes after the scored on Lindor's two-run home run off Houston Astros relief pitcher Chris Devenski during the seventh inning Thursday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns28cut_01 Nathan Hunsinger - AP
2017 NFL Draft: Browns pick defensive end Myles Garrett at No. 1, defensive back Jabrill Peppers at No. 25, tight end David Njoku at No. 29

BEREA: The Browns kicked off what they dubbed a “momentous” NFL Draft by enlisting Texas A&M defensive end Myles Garrett and Michigan defensive back Jabrill Peppers on Thursday night to transform their defense.

Garrett became the first overall selection and Peppers the 25th choice.

marla28web
Marla Ridenour: Pacers’ series may prove valuable if Cavaliers continue to push egos, personal interests aside
Browns notebook: Myles Garrett plans to use Warren Sapp’s criticism as additional motivation
conley28cut
2017 NFL Draft: Ohio State cornerback, Massillon native Gareon Conley picked by Oakland Raiders in first round amid rape allegations
2017 NFL Draft: After quarterback-free first round, Browns exec Sashi Brown says he may trade for veteran QB
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next