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Indians 4, Astros 3

Indians 4, Astros 3: Francisco Lindor’s go-ahead home run, Abraham Almonte’s run-saving catch lift Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 27, 2017 - 10:33 PM | Updated: April 28, 2017 - 09:10 AM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor (right) is congratulated by Yan Gomes after the scored on Lindor's two-run home run off Houston Astros relief pitcher Chris Devenski during the seventh inning Thursday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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