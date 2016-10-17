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American League Championship Series GAME 3 | Indians 4, BLUE JAYS 2

Indians 4, Blue Jays 2: Trevor Bauer bleeds, bullpen stitches together victory; Indians one win away from World Series

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 17, 2016 - 11:52 PM | Updated: October 18, 2016 - 03:02 PM
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Cleveland Indians' Andrew Miller (24) and Roberto Perez (55) celebrate their victory over the Toronto Blue Jays in Game 3 of the American League Championship Series Monday in Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

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