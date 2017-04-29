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Indians 4, Mariners 3

Indians 4, Mariners 3: First-inning barrages followed by silence in Indians’ win over Mariners

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 29, 2017 - 09:07 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Cody Allen (right) is congratulated by catcher Yan Gomes after they defeated the Seattle Mariners Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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