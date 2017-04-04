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Indians 4, Rangers 3

Indians 4, Rangers 3: Carlos Carrasco exceeds expectations, Indians hold on for win

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 4, 2017 - 11:39 PM | Updated: April 5, 2017 - 06:52 AM
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Cleveland Indians Carlos Santana, right, is congratulated by Francisco Lindor after hitting a solo home run during the first inning against the Texas Rangers Tuesday in Arlington, Texas. (AP Photo/Brandon Wade)


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