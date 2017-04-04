All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 4, Rangers 3

Indians 4, Rangers 3: Carlos Carrasco exceeds expectations, Indians hold on for win

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 4, 2017 - 11:39 PM | Updated: April 5, 2017 - 06:52 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians Carlos Santana, right, is congratulated by Francisco Lindor after hitting a solo home run during the first inning against the Texas Rangers Tuesday in Arlington, Texas. (AP Photo/Brandon Wade)


MORE IN SPORTS

cavs08web Tony Dejak - AP
Hawks 114, Cavaliers 100: Cavs’ malaise returns as short-handed Hawks pull off a stunner

CLEVELAND: On the second night of a back-to-back, the Atlanta Hawks sat their five starters from the last time they faced the Cavaliers.

Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue to play LeBron James, Kyrie Irving until Cavs wrap up top seed in East
masters08cut_01
The Masters: Rickie Fowler joins four-way tie at the top
zmen08cut_01
University of Akron basketball: UA comfortable with how new coach John Groce has handled off-the-court issues
conley08cut
Browns notebook: Ohio State’s Gareon Conley to sign autographs, raise money for charity at event in hometown of Massillon
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next