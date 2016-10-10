All CATEGORIES
☰ Menu

American League Division Series GAME 3 | Indians 4, red sox 3

Indians 4, Red Sox 3: Indians complete sweep of Red Sox, will face Toronto Blue Jays in ALCS

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 10, 2016 - 10:21 PM | Updated: October 11, 2016 - 12:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians manager Terry Francona (left) and Mike Napoli get doused during a clubhouse celebration after the Indians beat the Boston Red Sox 4-3 in Game 3 of the American League Division Series, Monday, in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe13webA Tony Dejak - AP
Indians-Blue Jays ALCS a reunion of Cleveland front office executives

CLEVELAND: The American League Championship Series between the Indians and the Toronto Blue Jays will be a series among friends, even if some will be on the opposite side when Game 1 begins Friday at Progressive Field.

browns13cut_01
Browns approaching week as if QB Cody Kessler will start Sunday, but everyone involved says plan may change
marla13cut_01
Marla Ridenour: Indians’ front office has displayed Midas touch this season
cavs13web
Former Cavaliers guard Mo Williams has knee surgery, seems to take dig at team
tnotes12cut
Indians notebook: Indians set ALCS rotation, with Corey Kluber going in Game 1, Mike Clevinger possible for Game 4
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next