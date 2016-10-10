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American League Division Series GAME 3 | Indians 4, red sox 3

Indians 4, Red Sox 3: Indians complete sweep of Red Sox, will face Toronto Blue Jays in ALCS

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 10, 2016 - 10:21 PM | Updated: October 11, 2016 - 12:23 PM
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Cleveland Indians manager Terry Francona (left) and Mike Napoli get doused during a clubhouse celebration after the Indians beat the Boston Red Sox 4-3 in Game 3 of the American League Division Series, Monday, in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)

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