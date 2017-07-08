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Indians 4, Tigers 0

Indians 4, Tigers 0: Mike Clevinger, bullpen blank Tigers

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 8, 2017 - 10:43 PM | Updated: July 9, 2017 - 09:19 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Mike Clevinger delivers in the first inning of a game against the Detroit Tigers, Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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