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Indians 4,  White Sox 2

Indians 4, White Sox 2: Erik Gonzalez comes through with two hits, an RBI and a run scored in rare start at second base

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 11, 2017 - 08:19 PM | Updated: June 12, 2017 - 01:59 PM
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Cleveland Indians' Erik Gonzalez throws out Chicago White Sox's Leury Garcia at first base in the first inning of their game in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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On a night with musical moguls like P. Diddy, Snoop Dogg and E-40 lined the front row in Oakland and cast members from the hit musical “Hamilton” sang the national anthem, James hit all the right notes, doing all he could to send the series back to Cleveland and extend the season for at least one more game.

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