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Indians 4,  White Sox 2

Indians 4, White Sox 2: Erik Gonzalez comes through with two hits, an RBI and a run scored in rare start at second base

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 11, 2017 - 08:19 PM | Updated: June 12, 2017 - 01:59 PM
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Cleveland Indians' Erik Gonzalez throws out Chicago White Sox's Leury Garcia at first base in the first inning of their game in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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