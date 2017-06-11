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Indians 4,  White Sox 2

Indians 4, White Sox 2: Erik Gonzalez comes through with two hits, an RBI and a run scored in rare start at second base

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 11, 2017 - 08:19 PM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor, top, tags out Chicago White Sox's Leury Garcia in the fifth inning of a baseball game, Sunday, June 11, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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