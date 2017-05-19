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Indians 5, Astros 3: Edwin Encarnacion’s two-run home run helps Indians beat Astros

By Kristie Rieken
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 11:26 PM | Updated: May 19, 2017 - 11:34 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer (right) looks on as Houston Astros Josh Reddick rounds the bases after hitting a solo home run during the third inning of a game, Friday in Houston. (AP Photo/Eric Christian Smith)


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