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Indians 5, Astros 3

Indians 5, Astros 3: Edwin Encarnacion’s two-run home run helps Indians beat Astros

By Kristie Rieken
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 11:26 PM | Updated: May 20, 2017 - 09:07 PM
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Cleveland Indians'Francisco Lindor runs to first during the third inning of a game against the Houston Astros, Friday in Houston. Lindor was safe on an error by Jose Altuve. (AP Photo/Eric Christian Smith)


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