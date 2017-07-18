All CATEGORIES
☰ Menu

Late Monday: Indians 5, Giants 3

Indians 5, Giants 3: Josh Tomlin delivers strong start, Indians end four-game losing streak

By Janie McCauley
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 05:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin works in the first inning of the team's game against the San Francisco Giants on Monday in San Francisco. (AP Photo/Eric Risberg)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns21web Ron Schwane - AP
Browns coach Hue Jackson launches foundation, announces plans to provide housing for victims of human trafficking

BEREA: The Hue Jackson Foundation will provide much-needed refuge for victims of human trafficking in Northeast Ohio.

hsnotes21cut
High school notebook: Zach Boyd of Tallmadge pledges to play baseball at Morehead State
Indians: Matchups for upcoming games
cavs21cut_2
Cavaliers talking contract with Derrick Rose
stadium21cut_01
FirstEnergy Stadium in Cleveland might have flammable panels
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next