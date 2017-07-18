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Indians 5, Giants 3: Josh Tomlin delivers strong start, Indians end four-game losing streak

By Janie McCauley
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 05:45 AM | Updated: July 18, 2017 - 08:25 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin, center, is greeted by catcher Yan Gomes, left, and manager Terry Francona, right, while being removed during the eighth inning of the team's baseball game against the San Francisco Giants on Monday, July 17, 2017, in San Francisco. (AP Photo/Eric Risberg)

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