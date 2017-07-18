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Late Monday: Indians 5, Giants 3

Indians 5, Giants 3: Josh Tomlin delivers strong start, Indians end four-game losing streak

By Janie McCauley
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 05:45 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin works in the first inning of the team's game against the San Francisco Giants on Monday in San Francisco. (AP Photo/Eric Risberg)

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