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Indians 5, Orioles 1

Indians 5, Orioles 1: Carlos Carrasco strikes out 10 as Indians beat skidding Orioles

By David Ginsburg
Associated Press

Published: June 21, 2017 - 11:27 PM
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Cleveland Indians' Bradley Zimmer, right, high-fives teammate Francisco Lindor after scoring on a double by Roberto Perez in the fifth inning against the Baltimore Orioles Wednesday in Baltimore. (AP Photo/Patrick Semansky)

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