Indians 5, Rangers 1: Corey Kluber continues dominant stretch, leads Indians over Rangers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDb3JleSBLbHViZXIgb2YgSnVuZSAyMDE3IGhhcyBsb29rZWQgYW4gYXdm
dWwgbG90IGxpa2UgQ29yZXkgS2x1YmVyIG9mIE9jdG9iZXIgMjAxNi48L3A+PHA+S2x1YmVyIGhh
cyBiZWVuIGluIHRoZSBtaWRzdCBvZiBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgZG9taW5hbnQgc3RyZXRjaGVz
IG9mIGhpcyBjYXJlZXIsIGFuZCBpdCBjb250aW51ZWQgb24gVGh1cnNkYXkgYXMgdGhlIEluZGlh
bnMgdG9wcGVkIHRoZSBUZXhhcyBSYW5nZXJzIDUtMSBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZC48L3A+
PHA+S2x1YmVyIGFsbG93ZWQgb25lIHJ1biBvbiB0aHJlZSBoaXRzIGluIGVpZ2h0IGlubmluZ3Mg
dG8gZ28gd2l0aCAxMiBzdHJpa2VvdXRzLiBJdCB3YXMgdGhlIGZvdXJ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBz
dGFydCBpbiB3aGljaCBoZSYjODIxNztzIHJlYWNoZWQgYXQgbGVhc3QgMTAgc3RyaWtlb3V0cywg
dHlpbmcgYSBmcmFuY2hpc2UgcmVjb3JkIEJvYiBGZWxsZXIgc2V0IGJlZm9yZSB0aGUgVW5pdGVk
IFN0YXRlcyBlbnRlcmVkIFdvcmxkIFdhciBJSS4gRmVsbGVyIGFjY29tcGxpc2hlZCB0aGUgZmVh
dCBkdXJpbmcgdGhlIDE5MzgtMzkgc2Vhc29ucy4gS2x1YmVyJiM4MjE3O3MgMTJ0aCBhbmQgZmlu
YWwgc3RyaWtlb3V0IG9uIFRodXJzZGF5IGdhdmUgaGltIDEsMDQxIGZvciBoaXMgY2FyZWVyLCB3
aGljaCBwdXRzIGhpbSBpbiBhIHRpZSB3aXRoIEx1aXMgVGlhbnQgZm9yIDEwdGggcGxhY2Ugb24g
dGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGFsbC10aW1lIGxpc3QuPC9wPjxwPktsdWJlciAoNy0yKSB3YXMg
YWN0aXZhdGVkIGZyb20gdGhlIDEwLWRheSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IEp1bmUgMSBhZnRlciBkZWFs
aW5nIHdpdGggYSBzdHJhaW5lZCBsb3dlciBiYWNrIGZvciBtb3N0IG9mIHRoZSBzZWFzb24uIFNp
bmNlIHRoYXQgdGltZSwgaGUgaGFzIHBvc3RlZCBhIDEuMjkgRVJBIGFuZCBzdHJ1Y2sgb3V0IDY0
IGJhdHRlcnMgaW4gNDMgaW5uaW5ncyBvdmVyIHNpeCBzdGFydHMsIHRoZSBtb3N0IHN0cmlrZW91
dHMgaW4gdGhlIG1ham9ycyBpbiBKdW5lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IGtuZXcgaGUmIzgyMTc7
ZCBiZSBzaG9vdGluZyBvdXQgb2YgYSBjYW5ub24gd2hlbiBoZSBnb3QgYmFjaywmIzgyMjE7IEph
c29uIEtpcG5pcyBzYWlkIG9mIEtsdWJlci4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBleGFjdGx5
IHdobyB3ZSYjODIxNzt2ZSBuZWVkZWQgaGltIHRvIGJlIHdoZW4gaGUgZ290IGJhY2suJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgUmFuZ2VycyAoMzktNDApIHRvb2sgYW4gZWFybHkgbGVhZCB3aGVuIE5vbWFy
IE1hemFyYSBiZWx0ZWQgYSBzb2xvIGhvbWUgcnVuIHRvIHJpZ2h0IGZpZWxkIHdpdGggdHdvIG91
dHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGlubmluZy4gQWZ0ZXIgdGhhdCwgdGhleSB0b3RhbGVkIGp1c3QgdHdv
IGhpdHMgb2ZmIEtsdWJlciBvdmVyIHRoZSBuZXh0IDcmIzg1MzE7IGlubmluZ3MuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtIZSYjODIxNztzIHRyZW1lbmRvdXMsJiM4MjIxOyBJbmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkg
RnJhbmNvbmEgc2FpZCBvZiBLbHViZXIuICYjODIyMDtUaGUgb25seSB0aGluZyBoZSBnYXZlIHVw
IHdhcyBhbiAwLTIgYnJlYWtpbmcgYmFsbCB0byBhIHJlYWxseSBnb29kIGhpdHRlciwgYW5kIGhl
IGtlcHQgaGlzIGhhbmRzIGJhY2sganVzdCBlbm91Z2ggYW5kIHdoYWNrZWQgaXQuIFdlJiM4MjE3
O3ZlIHNlZW4gaXQgYmVmb3JlIHdoZW4gaGUgZ2V0cyBvbiBhIHJvbGwuIE1hbiwgaGUgc2VlbXMg
bGlrZSBoZSYjODIxNztzIHJpZ2h0IHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgKDQy
LTM2KSB0b29rIGEgMi0xIGxlYWQgaW4gdGhlIHRoaXJkIGFuZCB0YWNrZWQgb24gdGhyZWUgbW9y
ZSBydW5zIGluIHRoZSBzaXh0aC4gRnJhbmNpc2NvIExpbmRvciBicm91Z2h0IGhvbWUgYSBydW4g
d2l0aCBhIGdyb3VuZG91dCB0byBzY29yZSBZYW4gR29tZXMsIHdobyBzaW5nbGVkIHRvIG9wZW4g
dGhlIHRoaXJkIGlubmluZy4gPC9wPjxwPkJyYWRsZXkgWmltbWVyIGVmZmVjdGl2ZWx5IGNyZWF0
ZWQgYSBydW4gd2l0aCBoaXMgc3BlZWQsIHJlYWNoaW5nIGJhc2Ugb24gYW4gaW5maWVsZCBzaW5n
bGUsIGFkdmFuY2luZyB0byBzZWNvbmQgb24gYSB3aWxkIHBpdGNoLCBnb2luZyB0byB0aGlyZCBv
biBMaW5kb3ImIzgyMTc7cyBncm91bmRvdXQgYW5kIHRoZW4gc2NvcmluZyBvbiBhIHdpbGQgcGl0
Y2ggdXNpbmcgYW4gYWNyb2JhdGljIHNsaWRlIHRvIGF2b2lkIHRoZSB0YWcgYnkgUmFuZ2VycyBz
dGFydGluZyBwaXRjaGVyIEFuZHJldyBDYXNobmVyICgzLTcpLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBv
cGVuZWQgdGhlIHNpeHRoIHdpdGggZm91ciBjb25zZWN1dGl2ZSBoaXRzLiBNaWNoYWVsIEJyYW50
bGV5IGRvdWJsZWQgYW5kIHNjb3JlZCBvbiBFZHdpbiBFbmNhcm5hY2lvbiYjODIxNztzIGJyb2tl
bi1iYXQgc2luZ2xlLiBBZnRlciBKb3NlIFJhbWlyZXogZG91YmxlZCB0byBwdXQgdHdvIGluIHNj
b3JpbmcgcG9zaXRpb24sIExvbm5pZSBDaGlzZW5oYWxsIGRyb3ZlIGluIGJvdGggcnVubmVycyB3
aXRoIGEgcGluY2gtaGl0IGRvdWJsZSBkb3duIHRoZSByaWdodC1maWVsZCBsaW5lLiA8L3A+PHA+
VGhhdCBnYXZlIENoaXNlbmhhbGwgbmluZSBwaW5jaC1oaXQgUkJJIHRoaXMgc2Vhc29uLCB0aGUg
bW9zdCBpbiB0aGUgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIGFuZCB0aWVkIHdpdGggdGhlIFdhc2hpbmd0b24g
TmF0aW9uYWxzJiM4MjE3OyBBZGFtIExpbmQgZm9yIHRoZSBtb3N0IGluIGJhc2ViYWxsLjwvcD48
cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxv
dyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5M
ZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.