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Indians 5, Rangers 1

Indians 5, Rangers 1: Corey Kluber continues dominant stretch, leads Indians over Rangers

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 29, 2017 - 05:47 PM | Updated: June 30, 2017 - 12:53 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber delivers in the first inning against the Texas Rangers, Thursday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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