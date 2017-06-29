Indians 5, Rangers 1: Corey Kluber continues dominant stretch, leads Indians over Rangers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDb3JleSBLbHViZXIgb2YgSnVuZSAyMDE3IGhhcyBsb29rZWQgYW4gYXdm
dWwgbG90IGxpa2UgQ29yZXkgS2x1YmVyIG9mIE9jdG9iZXIgMjAxNi48L3A+PHA+S2x1YmVyIGhh
cyBiZWVuIGluIHRoZSBtaWRzdCBvZiBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgZG9taW5hbnQgc3RyZXRjaGVz
IG9mIGhpcyBjYXJlZXIsIGFuZCBpdCBjb250aW51ZWQgb24gVGh1cnNkYXkgYXMgdGhlIEluZGlh
bnMgdG9wcGVkIHRoZSBUZXhhcyBSYW5nZXJzIDUtMSBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZC48L3A+
PHA+S2x1YmVyIGFsbG93ZWQgb25lIHJ1biBvbiB0aHJlZSBoaXRzIGluIGVpZ2h0IGlubmluZ3Mg
dG8gZ28gd2l0aCAxMiBzdHJpa2VvdXRzLiBJdCB3YXMgdGhlIGZvdXJ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBz
dGFydCBpbiB3aGljaCBoZSYjODIxNztzIHJlYWNoZWQgYXQgbGVhc3QgMTAgc3RyaWtlb3V0cywg
dHlpbmcgYSBmcmFuY2hpc2UgcmVjb3JkIEJvYiBGZWxsZXIgc2V0IGJlZm9yZSBXb3JsZCBXYXIg
SUkgd2hlbiBoZSBhY2NvbXBsaXNoZWQgdGhlIGZlYXQgYmV0d2VlbiB0aGUgMTkzOC0zOSBzZWFz
b25zLiBLbHViZXImIzgyMTc7cyAxMnRoIGFuZCBmaW5hbCBzdHJpa2VvdXQgb24gVGh1cnNkYXkg
Z2F2ZSBoaW0gMSwwNDEgZm9yIGhpcyBjYXJlZXIsIHdoaWNoIHB1dHMgaGltIGluIGEgdGllIHdp
dGggTHVpcyBUaWFudCBmb3IgMTB0aCBwbGFjZSBvbiB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgYWxsLXRp
bWUgbGlzdC48L3A+PHA+S2x1YmVyICg3LTIpIHdhcyBhY3RpdmF0ZWQgZnJvbSB0aGUgMTAtZGF5
IGRpc2FibGVkIGxpc3Qgb24gSnVuZSAxIGFmdGVyIGRlYWxpbmcgd2l0aCBhIHN0cmFpbmVkIGxv
d2VyIGJhY2sgZm9yIG1vc3Qgb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gU2luY2UgdGhhdCB0aW1lLCBoZSBoYXMg
cG9zdGVkIGEgMS4yOSBFUkEgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgNjQgYmF0dGVycyBpbiA0MyBpbm5pbmdz
IG92ZXIgc2l4IHN0YXJ0cywgdGhlIG1vc3Qgc3RyaWtlb3V0cyBpbiB0aGUgbWFqb3JzIGluIEp1
bmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3Uga25ldyBoZSYjODIxNztkIGJlIHNob290aW5nIG91dCBvZiBh
IGNhbm5vbiB3aGVuIGhlIGdvdCBiYWNrLCYjODIyMTsgSmFzb24gS2lwbmlzIHNhaWQgb2YgS2x1
YmVyLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGV4YWN0bHkgd2hvIHdlJiM4MjE3O3ZlIG5lZWRl
ZCBoaW0gdG8gYmUgd2hlbiBoZSBnb3QgYmFjay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBSYW5nZXJzICgz
OS00MCkgdG9vayBhbiBlYXJseSBsZWFkIHdoZW4gTm9tYXIgTWF6YXJhIGJlbHRlZCBhIHNvbG8g
aG9tZSBydW4gdG8gcmlnaHQgZmllbGQgd2l0aCB0d28gb3V0cyBpbiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5n
LiBBZnRlciB0aGF0LCB0aGUgdGhleSB0b3RhbGVkIGp1c3QgdHdvIGhpdHMgb2ZmIEtsdWJlciBv
dmVyIHRoZSBuZXh0IDcmIzg1MzE7IGlubmluZ3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHRy
ZW1lbmRvdXMsJiM4MjIxOyBJbmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgc2FpZCBvZiBL
bHViZXIuICYjODIyMDtUaGUgb25seSB0aGluZyBoZSBnYXZlIHVwIHdhcyBhbiAwLTIgYnJlYWtp
bmcgYmFsbCB0byBhIHJlYWxseSBnb29kIGhpdHRlciwgYW5kIGhlIGtlcHQgaGlzIGhhbmRzIGJh
Y2sganVzdCBlbm91Z2ggYW5kIHdoYWNrZWQgaXQuIFdlJiM4MjE3O3ZlIHNlZW4gaXQgYmVmb3Jl
IHdoZW4gaGUgZ2V0cyBvbiBhIHJvbGwuIE1hbiwgaGUgc2VlbXMgbGlrZSBoZSYjODIxNztzIHJp
Z2h0IHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgKDQyLTM2KSB0b29rIGEgMi0xIGxl
YWQgaW4gdGhlIHRoaXJkIGFuZCB0YWNrZWQgb24gdGhyZWUgbW9yZSBydW5zIGluIHRoZSBzaXh0
aC4gRnJhbmNpc2NvIExpbmRvciBicm91Z2h0IGhvbWUgYSBydW4gd2l0aCBhIGdyb3VuZG91dCB0
byBzY29yZSBZYW4gR29tZXMsIHdobyBzaW5nbGVkIHRvIG9wZW4gdGhlIHRoaXJkIGlubmluZy4g
PC9wPjxwPkJyYWRsZXkgWmltbWVyIGVmZmVjdGl2ZWx5IGNyZWF0ZWQgYSBydW4gd2l0aCBoaXMg
c3BlZWQsIHJlYWNoaW5nIGJhc2Ugb24gYW4gaW5maWVsZCBzaW5nbGUsIGFkdmFuY2luZyB0byBz
ZWNvbmQgb24gYSB3aWxkIHBpdGNoLCBnb2luZyB0byB0aGlyZCBvbiBMaW5kb3ImIzgyMTc7cyBn
cm91bmRvdXQgYW5kIHRoZW4gc2NvcmluZyBvbiBhIHdpbGQgcGl0Y2ggdXNpbmcgYW4gYWNyb2Jh
dGljIHNsaWRlIHRvIGF2b2lkIHRoZSB0YWcgYnkgUmFuZ2VycyBzdGFydGluZyBwaXRjaGVyIEFu
ZHJldyBDYXNobmVyICgzLTcpLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBvcGVuZWQgdGhlIHNpeHRoIHdp
dGggZm91ciBjb25zZWN1dGl2ZSBoaXRzLiBNaWNoYWVsIEJyYW50bGV5IGRvdWJsZWQgYW5kIHNj
b3JlZCBvbiBFZHdpbiBFbmNhcm5hY2lvbiYjODIxNztzIGJyb2tlbi1iYXQgc2luZ2xlLiBBZnRl
ciBKb3NlIFJhbWlyZXogZG91YmxlZCB0byBwdXQgdHdvIGluIHNjb3JpbmcgcG9zaXRpb24sIExv
bm5pZSBDaGlzZW5oYWxsIGRyb3ZlIGluIGJvdGggcnVubmVycyB3aXRoIGEgcGluY2gtaGl0IGRv
dWJsZSBkb3duIHRoZSByaWdodC1maWVsZCBsaW5lLiA8L3A+PHA+VGhhdCBnYXZlIENoaXNlbmhh
bGwgbmluZSBwaW5jaC1oaXQgUkJJIHRoaXMgc2Vhc29uLCB0aGUgbW9zdCBpbiB0aGUgQW1lcmlj
YW4gTGVhZ3VlIGFuZCB0aWVkIHdpdGggdGhlIFdhc2hpbmd0b24gTmF0aW9uYWxzJiM4MjE3OyBB
ZGFtIExpbmQgZm9yIHRoZSBtb3N0IGluIGJhc2ViYWxsLjwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
PnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.