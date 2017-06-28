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Indians 5, Rangers 3

Indians 5, Rangers 3: Trevor Bauer delivers strong outing to lift Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 28, 2017 - 10:34 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer delivers in the first inning against the Texas Rangers, Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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